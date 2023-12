Homem desmaia após levar soco ao tentar ajudar vítima de assalto no RJ; veja vídeo

Câmera registrada o momento em que um grupo cerca rapaz, após ele tentar uma ajudar uma mulher que seria o alvo dos suspeitos

Um homem desmaiou após levar um soco ao tentar uma vítima de assalto em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último sábado, 2. Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos (veja o vídeo abaixo). O incidente aconteceu por volta das 18h30 na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre as ruas Dias da Rocha e Raimundo Corrêa. Uma mulher foi cercada por um grupo. Assustada, a vítima correu, mas logo foi alcançada pelos suspeitos. Neste momento, um homem usando camisa branca e bermuda azul tenta ajudar a vítima e acaba encurralado pelos criminosos. Os suspeitos empurram o homem contra um vaso de planta, que estava na calçada. Ele ainda leva um chute antes de ser atingido por um soco e cair desacordado. Mais suspeitos se aproximam e revistam os bolsos da vítima caída. O crime ocorreu em horário onde há bastante movimento na praia, principalmente aos fins de semana. Com a aproximação do verão, a tendência é que o movimento cresça. O homem foi socorrido imediatamente para a UPA da região, mas não quis registrar a ocorrência do roubo no momento do atendimento. A reportagem do site da Jovem Pan procurou a Polícia Militar, que confirmou que a vítima optou por não realizar o boletim de ocorrência. A corporação reforçou que o comando do 19° BPM (Copacabana) vem aplicando esforços para reduzir os índices criminais, incluindo o furto a estabelecimentos comerciais e pessoas. O bairro recebe policiamento do batalhão da área, das UPPs que margeiam a região, Bairro Presente, além de agentes do programa Segurança Presente, segundo informou a PM. A corporação informou que os policiais fazem ações de revistas e abordagens a pessoas em situação de vulnerabilidade, além de diversas ações que visam coibir o cometimento de roubos e furtos a patrimônio público e privado. Destacou ainda que o comando atua junto às delegacias no intuito de identificar os envolvidos em tais ações. Segundo dados fornecidos pela PM, entre janeiro e setembro, foram efetuadas 582 prisões e 210 apreensões de adolescentes envolvidos em prática de roubo e furto. Pelas redes sociais, a corporação informou que apreendeu mais de 15 objetos perfurocortantes, neste domingo, 3. A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Verão, que consiste em “abordagens preventivas diuturnamente por toda cidade do Rio de Janeiro”.