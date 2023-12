Velocidade de afundamento da mina da Braskem em Maceió diminui pelo quarto dia seguido

Defesa Civil mantém alerta máximo que já se arrasta há uma semana na região do bairro Mutange

Deriky Pereira/UFAL Região desapropriada em Bebedouro, em Maceió, no Estado de Alagoas



A Defesa Civil de Maceió deu novas informações sobre o iminente colapso da mina de sal-gema da Braskem em Maceió, na manhã desta segunda-feira, 4, De acordo com o comunicado, “o deslocamento vertical acumulado da mina n° 18 é de 1,77m e a velocidade vertical reduziu para 0,25 cm por hora, apresentando um movimento de 6 cm nas últimas 24h”. O órgão permanece em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso da mina localizada no bairro do Mutange. “Por precaução, a recomendação é clara: a população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo. A equipe de análise da Defesa Civil ressalta que essas informações são baseadas em dados contínuos, incluindo análises sísmicas”, informaram as autoridades. O estado de alerta máximo decretado em Maceió completa uma semana nesta-segunda-feira, 4. Apesar da eminência de colapso observada nos últimos dias, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a situação na mina da Braskem em Maceió é de estabilização e minimizou a chance de desmoronamento generalizado.

Em relatório divulgado neste domingo, 3, o Ministério afirma que houve redução da probabilidade de deslocamentos de terra de larga escala. Há dias, uma parte da cidade da capital de Alagoas, vive o medo do local desmoronar devido à atividade da mineradora Braskem, que ocasionou desnivelamento do solo e obrigou mais de 60 mil pessoas a deixarem suas casa pelo fato da região da mina 18 ter sido colocada em estado de emergência. No documento, o Ministério informa que houve a redução da velocidade do deslocamento de terra. No dia 30 de novembro, era de 50 cm por dia, já no sábado, o número caiu para 15 cm. No sábado, 2, o prefeito da cidade, João Henrique Caldas, já tinha informado que velocidade de afundamento do solo da área de mina da Braskem no bairro do Mutange, na capital do Estado de Alagoas, estava diminuindo. Apesar da situação ser melhor, a situação ainda é de preocupação, porque a velocidade ainda é elevada.