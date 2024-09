Homem detido em Campinas por incêndios em área de preservação

Local abriga o Observatório Municipal Jean Nicolini, referência da astronomia nacional

Carlos Bassan/Divulgação/Prefeitura de Campinas Durante a abordagem, os agentes encontraram no carro substâncias inflamáveis e sacos de estopa, que levantaram suspeitas sobre suas intenções



Um homem de 46 anos foi detido em Campinas, no estado de São Paulo, sob a suspeita de ser o responsável por incêndios em uma fazenda e na região do pico das Cabras. Este local abriga o Observatório Municipal Jean Nicolini, que atualmente está fechado ao público devido aos focos de queimadas na área. A prisão ocorreu quando policiais abordaram o suspeito, que dirigia um veículo Suzuki Jimny de cor verde, nas proximidades da fazenda São Pedro, onde havia focos de incêndio ativos. Durante a abordagem, os agentes encontraram no carro substâncias inflamáveis e sacos de estopa, que levantaram suspeitas sobre suas intenções.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, os investigadores obtiveram uma imagem de uma mecha que teria sido utilizada para iniciar um incêndio em uma área semelhante àquela onde o homem foi detido. Essa evidência sugere sua ligação com queimadas em outras localidades, como Itatiba, Morungaba e o distrito de Joaquim Egídio. Nos últimos dez dias, a região tem enfrentado incêndios que devastaram aproximadamente 150 alqueires de áreas de preservação ambiental, afetando gravemente a fauna e a flora locais.

A situação também representa um risco significativo para os moradores e fazendeiros da área. O suspeito, por sua vez, negou qualquer envolvimento nas queimadas, alegando estar emocionalmente abalado pela morte de seu filho de 12 anos e mencionou que está em tratamento de câncer.

O homem será responsabilizado por incêndio e foi encaminhado para a cadeia anexa ao 2º DP de Campinas, onde aguardará o desenrolar do caso. As autoridades continuam a investigar a situação e a monitorar os focos de incêndio na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller