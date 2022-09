Homem é assassinado com golpes de faca e machado após discussão política, diz Polícia

Segundo informações dos investigadores, autor do crime apoia o presidente Jair Bolsonaro e vítima, o ex-presidente Lula; briga ocorreu enquanto dupla trabalhava

Divulgação/Polícia Civil Caso ocorreu na noite do dia 7 de setembro



Um homem foi assassinado a golpes de faca e machado após uma discussão política no Mato Grosso. A vítima, identificada como Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, era apoiadora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informações da Polícia Civil. Ainda segundo os investigadores, o autor do crime é Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O caso ocorreu na noite da quarta-feira, 7, em uma chácara em Confresa, no interior do Estado. De acordo com informações do delegado do caso, Victor Oliveira, ambos trabalhavam em uma propriedade e começaram a discutir sobre política. De repente, Benedito deu um soco em Rafael e logo em seguida pegou uma faca. O jovem teria reagido e tirado a faca do assassinado. Ainda segundo a versão da polícia, Rafael teria perseguido Benedito e passou a esfaqueá-lo pelas costas. O homem caiu e o jovem aplicou novos golpes, desta vez no olho, pescoço e testa. O autor teria confessado que aplicou pelo menos 15 golpes.

Em seguida, Rafael foi até um barraco, pegou um machado e acertou o pescoço de Benedito, que ainda estava vivo. Depois, diz a polícia, escondeu as armas e foi andando até o hospital de Confresa e pediu um atendimento médico, em razão de ferimentos na mão e na testa. Ele argumentou que teria sido vítima de tentativa de roubo. O suspeito, no entanto, procurou uma delegacia e confessou o crime. Ele foi preso por homicídio qualificado por motivo fútil e cruel e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A faca e o machado foram apreendidos pela polícia no local do crime.