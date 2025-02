Homem é assassinado durante assalto em ponto de ônibus na Zona Oeste de São Paulo

Incidente ocorreu por volta das 6h, no quilômetro 17,5 da rodovia Raposo Tavares; Polícia Militar foi chamada ao local e, ao chegar, encontrou a vítima já ferida

Um homem foi assassinado na manhã desta terça-feira (25) a tiros durante um assalto em um ponto de ônibus localizado em São Paulo, conforme informações da Polícia Militar. O incidente ocorreu por volta das 6h, no quilômetro 17,5 da rodovia Raposo Tavares. De acordo com relatos, dois indivíduos em uma motocicleta realizaram um arrastão entre os passageiros que aguardavam o transporte. A Polícia Militar foi chamada ao local e, ao chegar, encontrou a vítima já ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou a morte da vítima ainda no local do crime.

A PM informou que, até o momento, não há detalhes sobre uma possível reação da vítima durante o assalto, embora os criminosos tenham disparado. Os autores do crime ainda não foram identificados, segundo as autoridades. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que “os assaltantes conseguiram fugir e a vítima faleceu no local. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e investigadores do 75º DP (Jardim Arpoardor) estão em campo para localizar os responsáveis pelo ato”.

