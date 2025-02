Incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (24) no Aeroporto Internacional Midway, em Chicago; circunstâncias que quase levaram ao grave acidente são investigadas

Reprodução/StreamTime Live O avião da Southwest quase colidiu com um Bombardier Challenger 350, jatinho que estava cruzando a pista em direção ao Tennessee



Um incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (24) no Aeroporto Internacional Midway, em Chicago, Estados Unidos, quando um Boeing 737 da Southwest Airlines teve que realizar uma manobra de arremetida. A situação se desenrolou enquanto a aeronave, que vinha de Omaha, se preparava para pousar, a poucos segundos de tocar o solo. O avião da Southwest quase colidiu com um Bombardier Challenger 350, um jatinho que estava cruzando a pista em direção a Knoxville, Tennessee. As circunstâncias que levaram a essa situação ainda não estão claras, especialmente no que diz respeito à autorização de uso da pista por ambas as aeronaves.

Esse quase acidente ocorre em um momento em que a segurança aérea está sob escrutínio, especialmente após um incidente recente em Washington, onde um voo da American Airlines teve um encontro próximo com um helicóptero militar. O Aeroporto Internacional Midway é um dos principais hubs de aviação dos Estados Unidos e serve como uma base importante para a Southwest Airlines.

