Homem é detido em Natal após manter ex-companheira e filhos em cárcere privado por cerca de 15 horas

Resgate foi feito pela Polícia Militar após uma denúncia ser feita para o 190 informando que a mulher estava sendo ameaçada pelo marido; indivíduo ameaçou matar a família

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Homem havia feito uma barricada no local para tentar dificultar a entrada da polícia



Um homem foi detido neste domingo, 6, após manter a ex-companheira e dois filhos pequenos em cárcere privado por cerca de 15 horas em Macaíba, na região metropolitana de Natal. O resgate foi feito pela Polícia Militar após uma denúncia para o 190 informando que a mulher estava sendo ameaçada pelo marido e pedindo a presença da PM no local. Segundo a corporação, o homem se mostrou agressivo e ameaçou matar a família caso os agentes não se retirassem do local. Os militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) arrombaram a porta da casa após ouvir gritos dentro da residência. O homem havia feito uma barricada no local para tentar dificultar a entrada da polícia. Contudo, os agentes conseguiram resgatar a mulher de 28 anos, juntamente aos filhos de 3 e 10 anos. O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.