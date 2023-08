Elon Musk anuncia que luta contra Mark Zuckerberg será transmitida ao vivo no X, antigo Twitter

Empresário informou que todos os lucros serão revertidos para a caridade focada em veteranos nos Estados Unidos

EFE/Ernesto Arias /ARCHIVO e Britta Pedersen/AFP Bilionários se desafiaram nas redes sociais para uma luta dentro de uma jaula, ao estilo dos combates de artes marciais mistas



Dono da rede social X, antes conhecida como Twitter, Elon Musk afirmou que sua luta contra o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, será transmitida ao vivo na plataforma. Todos os lucros serão revertidos para caridades com foco em veteranos. Ainda não foi divulgada a data em que o confronto deve ocorrer. Em junho, os bilionários se desafiaram nas redes sociais para uma luta dentro de uma jaula, ao estilo dos combates de artes marciais mistas. “Mande a localização”, escreveu Zuckerbergsobre uma captura de tela que mostra um tweet no qual Musk diz: “Estou disposto a uma luta no ringue se ele estiver”. Após a publicação, o magnata, de 51 anos, respondeu com duas palavras: “Vegas Octagon”, no que parece ser uma piada para propor um local específico para o combate.

As duas redes sociais mantêm há anos uma disputa comercial que agora chegou ao campo pessoal, embora em tom de humor, pelo menos por enquanto. Pouco depois de Musk comprar o Twitter, a Meta (empresa matriz do Facebook) anunciou planos para lançar sua própria plataforma de comunicação somente de texto, que a transformaria em uma rival direta. Desde então, Musk fez várias declarações ousadas direcionadas a Zuckerberg no Twitter, até que esta semana ele tuitou abertamente: “Estou pronto para uma luta na jaula, se ele estiver pronto para isso”. Zuckerberg é um amante do jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa.