Homem é mantido refém por mais de 24 horas após marcar encontro em aplicativo de relacionamento

Vítima foi resgatada pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira, 26, na zona norte de São Paulo; quatro suspeitos foram presos

Divulgação/SSP Vítima foi resgatada pela Polícia Militar



Um homem foi sequestrado após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento. A vítima era mantida em cativeiro desde domingo, 25, na zona norte de São Paulo. A Polícia Militar (PM) informou que as equipes do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em conjunto com a Rota, investigaram uma denúncia referente a uma quadrilha que aplicava golpes por meio de um aplicativo de relacionamento. Os criminosos mantinham as vítimas em encarceradas e aplicavam diversos golpes financeiros. De acordo com a corporação, dois suspeitos foram abordados no interior de uma residência. Os policiais não encontraram nada de ilícito no imóvel, mas segundo a PM, os suspeitos foram questionados pelos agentes e confessaram que sabiam que uma vítima estava sendo mantida refém. De acordo com a corporação, os suspeitos relataram que suas funções seriam obter contas para que os valores das transferências via Pix fossem depositadas em contas de “laranjas”. A proprietária do imóvel foi questionada sobre as informações e confessou aos policiais que recebia os valores e transferia para conta de um dos suspeitos abordados, de acordo com a polícia. Segundo a PM, a mulher também descreveu como era a divisão dos lucros entre os envolvidos da quadrilha.

Foi durante a abordagem que os policiais receberam uma denúncia sobre o cativeiro, situado na Vila Brasilândia. Agentes da Rota foram e encontraram o veículo da vítima, encontrada dentro de uma residência por volta das 15h desta segunda-feira, 26. O homem ficou preso no cativeiro por mais de 24 horas. Segundo a polícia, neste residência, um outro suspeitos acabou preso. Os agentes realizaram uma vistoria no local e nada foi encontrado. De acordo com a corporação, foi constatado que o homem preso é um foragido da Justiça. Os suspeitos foram levados ao 13º Distrito Policial onde tiveram a prisão decretada e permaneceram à disposição da Justiça. O veículo foi restituído à vítima.