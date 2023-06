Onça-parda é resgatada após invadir condomínio em Goiânia

Felino foi avistado na varanda de uma residência; segundo os Bombeiros, não foi avistado nenhum ferimento no animal durante o resgate

Reprodução/CBMGO Técnicos usaram um dado tranquilizante durante o resgate do felino



Uma onça-parda foi resgatada após entrar em um condomínio em Goiânia-GO, nesta terça-feira, 27. O Corpo de Bombeiros informou que o animal foi avistado na varanda de um imóvel. O resgate do felino contou com apoio de técnicos do Zoológico do município. Segundo a corporação, o animal não estava ferido. Após o resgate, a onça foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde receberá os cuidados necessários. A onça passará por exames antes de ser reinserida na natureza. Um vídeo foi divulgado nas redes sociais da corporação onde mostra o resgate do felino. A equipe utilizou um dardo tranquilizante para paralisar o animal. Em seguida, ela foi colocada dentro de uma gaiola. Veja o vídeo do resgate abaixo: