Homem é morto com tiro no rosto durante tentativa de assalto no Butantã

Reprodução Tentativa de assalto no Butantã acaba com morte



Um homem de 35 anos perdeu a vida após ser atingido por um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto na avenida Francisco Morato, localizada no Butantã, na zona oeste de São Paulo. O trágico evento aconteceu na tarde de sexta-feira (18) quando a vítima aguardava a mudança do sinal em seu veículo. Durante a abordagem, um assaltante em uma motocicleta se aproximou e, após uma breve luta corporal, disparou contra o motorista. O criminoso fugiu do local logo em seguida, deixando a vítima gravemente ferida. A situação chamou a atenção de um policial civil que estava nas proximidades e ouviu os disparos.

Ao se aproximar, o policial encontrou o motorista caído e imediatamente acionou os serviços de emergência. Apesar de ser levado a um hospital, o homem não sobreviveu aos ferimentos. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a Polícia Civil já iniciou as investigações para localizar o responsável pelo crime. As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança da região e coletando depoimentos de testemunhas para tentar identificar o assaltante. A violência nas ruas de São Paulo tem gerado preocupação entre os moradores, que clamam por mais segurança e medidas efetivas para combater a criminalidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA