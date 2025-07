Motorista atropela multidão em Los Angeles e deixa ao menos 30 feridos

Incidente se deu na Santa Monica Boulevard, nas proximidades do Vermont Hollywood, logo após uma apresentação que atraía uma grande multidão; polícia de Los Angeles informou que deteve o suspeito.

Photo by Robyn Beck / AFP Policiais estão no local de um acidente de veículo que atropelou uma multidão em Hollywood nas primeiras horas de 19 de julho de 2025, ferindo 28 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles



Um grave acidente ocorreu em Los Angeles, onde um carro atropelou um grupo de pessoas em frente a uma boate, resultando em 30 feridos, dos quais sete estão em estado crítico. O incidente se deu na Santa Monica Boulevard, nas proximidades do Vermont Hollywood, logo após uma apresentação que atraía uma grande multidão. De acordo com as investigações iniciais, o motorista do Nissan Versa pode ter perdido a consciência antes de colidir com os pedestres. Após o atropelamento, ele foi retirado do veículo e agredido por pessoas que estavam no local, além de ter sofrido um ferimento a bala em meio à confusão. A polícia de Los Angeles informou que deteve o suspeito.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O motorista “foi levado ao hospital, está sendo operado e seu estado é estável. Contudo, ele não pode sair, está sob custódia do Departamento de Polícia de Los Angeles [LAPD, na sigla em inglês] e, neste momento, estamos avaliando acusações como tentativa de assassinato e agressão com arma letal”, disse à emissora CBS Lillian Carranza, funcionária do LAPD.

Mais de 100 bombeiros foram mobilizados para atender à emergência e prestar socorro às vítimas. A resposta rápida das equipes de emergência foi crucial para o atendimento dos feridos, que foram levados a hospitais da região. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, manifestou suas condolências às vítimas e suas famílias. Ela também garantiu que uma investigação minuciosa está em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente e determinar as responsabilidades envolvidas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA