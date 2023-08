Homem é preso ao tentar embarcar com 50 mil euros escondidos no corpo em Congonhas

Outros valores foram encontrados escondidos nas roupas íntimas do suspeito, que deve responder pelo crime de lavagem de bens, direitos e valores

Divulgação/Polícia Civil Valor encontrado é o equivalente a R$ 267 mil.



Um homem foi preso em flagrante ao tentar embarcar com mais de 50 mil euros escondidos pelo corpo nesta quinta-feira, 3, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A prisão foi efetuada por policiais civis da 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) do terminal. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o dinheiro seria levado para Florianópolis, em Santa Catarina. De acordo com a pasta, a descoberta ocorreu após o suspeito passar por um procedimento de inspeção realizada no aeroporto. Vários pacotes de cédulas em euros estavam presas no corpo do suspeito. Segundo informações do órgão, o homem relatou aos policiais que estaria levando o dinheiro entre duas casas de câmbio, de Goiânia para Florianópolis. Os estabelecimentos, segundo informou, pertenciam a uma tia, no entanto, ele não soube informar o nome da parente e nem a origem do dinheiro.