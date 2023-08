Médico morto em MS ‘provavelmente foi vítima de crime passional’, diz delegado

Gabriel Paschoal Rossi foi encontrado em uma casa alugada por terceiros, com braços e pernas amarrados

Reprodução/Facebook/Marcos Antônio Morbi Formado em medicina este ano Gabriel trabalhava nos hospitais da Vida e Cassems



Um médico foi encontrado morto em uma casa na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira, 3. Gabriel Paschoal Rossi estava deitado com as mãos e os braços amarrados. O corpo já em estado de putrefação quando encontrado sozinho na casa. Segundo a Polícia Civil do Estado, o encontro do desaparecido ocorreu com o auxílio da Policia Militar. “Encontramos no local alguns vestígios que estão colaborando com a investigação, Fizemos algumas perícias no local, e percebemos que a vítima foi ao local sem estar forçada, ela compareceu lá a pedido de alguém. Nós estamos com possíveis linhas de investigação, e uma delas é que pode ter sido um crime de linha passional, tendo em vista algumas informações novas que chegaram à delegacia”, disse o delegado Erasmo Cubas, da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 2ª DP de Dourados.

Formado em medicina este ano, Gabriel trabalhava nos hospitais da Vida e Cassems, que fizeram homenagens ao profissional nas redes sociais. A investigação prossegue na tentativa de identificar autoria, motivação e circunstâncias do crime.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hospital da Vida e UPA – FUNSAUD (@hospitaldavidaupa)

Formado em medicina este ano Gabriel trabalhava nos hospitais da Vida e Cassems, que fizeramm homenagens ao profissional nas redes sociais. A investigação prossegue na tentaiva de identificar autoria, motivação e circunstâncias do crime.