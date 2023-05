Homem é preso após fotografar mulheres em banheiro de lanchonete em Goiânia

Suspeito tentou fugir do local, mas foi interceptado pela polícia e responderá pelo crime de importunação sexual

Divulgação/Polícia Militar de Goiás Homem responderá pelo crime de importunação sexual



Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, 1º, após fotografar mulheres em um banheiro feminino de uma lanchonete, em Goiânia-GO. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), as vítimas relataram que o suspeito estava escondido no banheiro feminino e tirando as fotos sem o consentimento. Ainda de acordo com a polícia, quando descoberto, o suspeito tentou fugir do local, mas foi interceptado pelos policiais. Ao ser questionado pelos policiais, o jovem negou ter fotografado as vítimas e apresentou as imagens armazenadas em seu celular. De acordo com a PMGO, os agentes identificaram uma imagem do banheiro feminino e outras de mulheres sem roupas. O suspeito e as vítimas foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes, onde o primeiro foi enquadrado pelo crime de importunação sexual. O crime ocorre quando há a prática de ato libidinoso, sem o consentimento da vítima, com intuito de satisfazer a lascívia do indivíduo ou de terceiros.