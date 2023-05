PF prende colombiano foragido desde 1994 que foi condenado por estupro e homicídio

Jaime Henrique Saade Cormane foi preso em uma pousada em Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas, após ficar quase 30 anos escondido no Brasil

Reprodução/Jovem Pan News Á esquerda, um retrato de Nancy Mariano Mestre, e à direita, dois retratos comparando o condenado por assassinato e estupro, Jaime Henrique Saade Cormane



Nesta segunda-feira, 1º, a Polícia Federal (PF) prendeu um colombiano condenado por assassinato em seu país natal em 1994. A investigação contou com uma ajuda veemente do pai da vítima, Martin Mestre, de 81 anos, até encontrar o responsável pelo crime. Ele perdeu a filha Nancy Mariano Mestre, de 18 anos, que foi estuprada e assassinada pelo então companheiro, Jaime Henrique Saade Cormane, que na época tinha 31 anos, na cidade de Barranquilla, no Réveillon de 1994. Saade fugiu para o Brasil, onde adotou o nome de Henrique dos Santos Abdalla. Foragido da Colômbia, ele ficou quase 30 anos no país, onde se casou e teve dois filhos. Ao longo deste período, o pai de Nancy investigou o paradeiro do assassino da filha com a contratação de detetives, a realização de campanhas e pressão à Justiça. A PF prendeu Jaime em uma pousada em Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas.

O criminoso chegou a ser preso em 2020, em Belo Horizonte, e foi solto depois que o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de extradição feito pelo governo colombiano. O caso foi revisto após o pai de Nancy entrar com recurso para que o Supremo revisse a decisão. A mudança aconteceu depois que o ministro Edson Fachin mudou o voto em favor da extradição. Condenado a 27 anos de prisão pelos crimes cometidos, Jaime agora vai cumprir sua pena na Colômbia.

*Com informações do repórter Misael Mainette