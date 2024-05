Homem é preso após se passar por delegado e tentar sair de casa noturna em SP sem pagar

Caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo); homem estava uma pistola calibre 9 milímetros, 36 munições, dois distintivos, um par de algemas, um coldre e um porta-carregador

Reprodução/GoogleMaps 27º DP (Campo Belo)



Um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (23) após tentar sair de uma casa noturna em Moema, zona sul de São Paulo, sem pagar, alegando ser delegado de polícia. Ele dirigia um carro que afirmou ser uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, um Mercedes-Benz modelo E 63 cinza, blindado, com sirene e aparato luminoso. Também estava armado e com falso distintivo da Polícia Civil, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Durante a discussão na saída da boate, funcionários chamaram a Polícia Militar. O homem, cujo nome não foi divulgado, saiu antes que os policiais chegassem, mas foi localizado na Avenida Ibirapuera. Abordado, foi agressivo e tentou impedir os policiais de revistar o veículo. Contido, a revista foi feita e os policiais localizaram uma pistola calibre 9 milímetros, 36 munições, dois distintivos, um par de algemas, um coldre e um porta-carregador. O homem acabou machucando a testa e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jabaquara, na zona sul. O caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo) como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As circunstâncias serão investigadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo