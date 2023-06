Homem é preso com viatura clonada da Polícia Federal em SP

Prisão ocorreu nesta quarta-feira, 28, em Taboão da Serra; polícia investiga quadrilha onde os integrante se passando por agentes da PF para roubar residências

Divulgação/Deic Carro clonado da PF foi encontrado em um quintal de uma residência na Grande SP



Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 28, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele é suspeito fazer parte de uma quadrilha que utiliza viatura clonada da Polícia Federal (PF) e distintivos falsos para para roubar residências. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil, encontrou o veículo no quintal de uma residência, onde também apreenderam duas armas de fogo. Além disso, o Deic também apreendeu 56 munições, 20 placas de veículos clonadas quatro cópias de distintivos da PF, seis coturnos, três máquinas de cartões bancários, dois adesivos com o brasão de viatura, um rádio comunicador e outros objetos. O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação de veículo, cumprimento de prisão temporária e uso ilegítimo de uniforme e distintivo.