Polícia prende suspeito de assediar ao menos dez mulheres em parque de SP

Vítimas eram abordadas por um jovem, de 18 anos, enquanto faziam caminhada ou corrida na região de Pirituba

Reprodução/Jovem Pan News Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito momentos antes de atacar uma das vítimas



A Polícia Civil de São Paulo prendeu um jovem, de 18 anos, suspeito de assediar e atacar ao menos dez mulheres que faziam atividades físicas no Parque Cidade de Toronto, na região de Pirituba. Pelo menos seis vítimas já foram identificadas. Ambas foram abordadas pelo suspeito enquanto faziam caminhada ou corrida. De acordo com a investigação, as mulheres foram atacadas nos glúteos de diferentes maneiras: tapas, mordidas, apertões, chineladas, pauladas ou beijos. A polícia contou que o suspeito agia sempre no mesmo horário, entre 18h30 e 21h30. Antes de atacar as vítimas, o jovem as seguiam durante um longo percurso. Em depoimento, o suspeito confessou que assediava as mulheres desde janeiro. A prisão temporária do jovem, por 30 dias, foi mantida durante audiência de custódia.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.