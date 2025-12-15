Homem é preso em SP após esfaquear mulher em hotel

Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima; esse é mais um caso de feminicídio na capital paulista que registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015

Agência Brasil Capital paulista registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015



Um homem de 38 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira no domingo (14) em Cidade Dutra, zona sul da capital paulista. A prisão aconteceu durante a realização de buscas, policiais civis conseguiram localizar o agressor em uma praça. “Ele foi detido e encaminhado ao 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias), onde permaneceu preso por tentativa de feminicídio”, disse a pasta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em um hotel quando o agressor pegou uma faca e golpeou a vítima, que pediu socorro. “A Polícia Militar foi acionada e o homem fugiu. A mulher foi socorrida para o hospital Grajaú”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, acrescentando que uma medida protetivas de urgência para a mulher à Justiça. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Esse é mais um caso de feminicídio na capital paulista que registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos.

O número é maior do que o registrado em todos os anos desde 2015 Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

