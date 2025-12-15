Jovem Pan > Notícias > Brasil > Homem é preso em SP após esfaquear mulher em hotel

Homem é preso em SP após esfaquear mulher em hotel

Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima; esse é mais um caso de feminicídio na capital paulista que registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015

  • Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 16h47
  • BlueSky
Agência Brasil Feminicídio Capital paulista registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015

Um homem de 38 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira no domingo (14) em Cidade Dutra, zona sul da capital paulista. A prisão aconteceu durante a realização de buscas, policiais civis conseguiram localizar o agressor em uma praça. “Ele foi detido e encaminhado ao 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias), onde permaneceu preso por tentativa de feminicídio”, disse a pasta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em um hotel quando o agressor pegou uma faca e golpeou a vítima, que pediu socorro. “A Polícia Militar foi acionada e o homem fugiu. A mulher foi socorrida para o hospital Grajaú”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, acrescentando que uma medida protetivas de urgência para a mulher à Justiça. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Esse é mais um caso de feminicídio na capital paulista que registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos.

O número é maior do que o registrado em todos os anos desde 2015 Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

Leia também

Exército expulsa soldado acusado de ter cometido feminicídio em quartel no DF
Delegada ligada às mulheres e economista da Tereza Cristina: os próximos secretários de Tarcísio

*Com informações do Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >