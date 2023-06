Homem é preso por fingir ser gestor de empresa e aplicar golpe em 20 pessoas em Goiás

De acordo com a corporação, o suspeito se apresentava como gestor de uma empresa para recrutar funcionários

Um homem que fingia ser gestor de uma empresa multinacional foi preso na última quarta-feira, 7, em Goianésia, a 68 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de ter aplicado golpes em pelo menos 20 pessoas. Ele estava foragido desde março. O homem foi identificado como Hoerberson Rodrigues Lima. De acordo com a corporação, ele se apresentava como gestor de uma empresa para recrutar funcionários. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas entregavam documentos faziam exames médicos, assessoradas por um funcionário. Os contratos eram fechados somente por WhatsApp. O suspeito também solicitava que as vítimas depositassem dinheiro, argumentando que o valor seria para o pagamento do exame PCR, o teste de Covid-19.

Um grupo de 23 pessoas foram para um ponto de ônibus, no dia 27 de março, onde ficaram aguardando pelo coletivo por cerca de 2 horas. O investigado havia dito às vítimas ue elas embarcariam para a empresa a fim de participar de uma palestra. No entanto, o investigou apagou seu perfil no aplicativo de mensagens e todas as suas redes sociais. A polícia informou que o homem foi preso pelo mesmo crime em 2021 e possui uma extensa ficha criminal. Ele foi localizado em sua residência e preso. O suspeito responderá pelo crime de estelionato. A reportagem do site da Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa do suspeito.