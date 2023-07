Roubos e furtos de carros aumentam 23%; veja os modelos mais visados

Nos cinco primeiros meses do ano 27.010 automóveis foram alvos dos criminosos, um aumento de 5% no comparativo ao mesmo período de 2022

Um levantamento da Ituran Brasil, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), registrou 6.869 furtos e roubos de carros na Região Metropolitana de São Paulo. Os dados são referentes ao mês de maio. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 23%. No total, 27.010 automóveis foram alvos dos criminosos nos cinco primeiros meses de 2023, o que representa um aumento de 5% no comparativo com o mesmo período de 2022. Ainda segundo o levantamento, o Volkswagen Gol superou o Chevrolet Onix e tornou-se o modelo mais visado dos criminosos. Na mesma base de comparação, houve um aumento de 5,8%, sendo 1.512 no total, contra 1.412 do Onix. No entanto, o maior percentual de aumento ficou com o Fiat Argo, que totalizou 763 roubos e furtos, um salto de 35%. “Nesse modelo de carro, o perfil mais visado são os veículos com idade entre 2 a 5 anos, que totalizaram 763 ocorrências em 2023. A ascensão está associada à reposição de peças em desmanches, com o Argo ganhando o status do carro popular da Fiat, depois do Uno”, avalia Fernando Correia, coordenador de operações da Ituran Brasil. Confira abaixo os 10 modelos mais visados pelos criminosos: