Homem fica nu na Avenida Faria Lima após ser demitido e é contido pela polícia

O ato inusitado atraiu a atenção de transeuntes, que registraram a cena até a chegada da polícia, que foi chamada para intervir na situação; PM acionou o Samu após suspeitar que o homem estivesse em surto psicológico

Reprodução/Redes Sociais A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como ato obsceno, devido ao comportamento exibido na via pública



Na manhã desta quinta-feira (13), um homem decidiu se despir em plena Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros de São Paulo, após ser demitido. O ato inusitado atraiu a atenção de transeuntes, que registraram a cena até a chegada da polícia, que foi chamada para intervir na situação.

O protesto gerou repercussão nas redes sociais e vídeos do incidente começaram a circular rapidamente. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após suspeitar que o homem estivesse passando por um surto psicológico. A equipe médica acompanhou o caso para prestar o atendimento necessário e verificar o estado de saúde do indivíduo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O homem não foi detido. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como ato obsceno, devido ao comportamento exibido na via pública. As autoridades apuram a motivação do incidente.

Confira o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório