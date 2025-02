Ex-funcionários do X vencem processos contra Musk após demissão em massa

Bilionário havia incentivado os trabalhadores a se adaptarem a um ambiente de trabalho ‘extremamente hardcore’ ou a deixarem a empresa; indenizações variam de 100 mil a 1 milhão de dólares

EFE/EPA/Aaron Schwartz Nos EUA, a maioria das disputas tem sido resolvida em tribunais privados, uma vez que os funcionários abriram mão do direito de processar em instâncias públicas



Ex-funcionários do X, antigo Twitter, estão obtendo sucesso em ações judiciais relacionadas às demissões em massa que ocorreram após a aquisição da plataforma por Elon Musk em 2022. Quatro ex-colaboradores afirmaram que não receberam as indenizações devidas no momento de suas demissões. Musk havia incentivado os trabalhadores a se adaptarem a um ambiente de trabalho “extremamente hardcore” ou a deixarem a empresa. Essas vitórias judiciais podem intensificar a pressão sobre a empresa para que chegue a acordos em processos semelhantes movidos por outros ex-funcionários, que buscam indenizações que variam de US$ 100 mil a US$ 1 milhão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A advogada Shannon Liss-Riordan, que representa os trabalhadores, revelou que os 20 casos que foram favoráveis aos ex-funcionários resultaram em custos para a empresa que superaram em pelo menos o dobro o valor das indenizações solicitadas, incluindo juros e honorários. Nos Estados Unidos, a maioria das disputas tem sido resolvida em tribunais privados, uma vez que os funcionários abriram mão do direito de processar em instâncias públicas.

Essa estratégia tem gerado um cenário onde as decisões são menos visíveis ao público, mas ainda assim impactantes para os envolvidos. Em um caso notável na Irlanda, um ex-colaborador conseguiu uma indenização superior a 550 mil euros, e essa decisão foi divulgada, trazendo à tona a questão das demissões e suas consequências legais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira