Homem fica pendurado em prédio durante obra no Guarujá; assista

Acidente aconteceu na terça-feira, 27, e, apesar do susto, o homem não se feriu, sendo socorrido e ajudado pelos colegas de trabalho

Reprodução/Twitter @ronibrbosa13 Empresa confirmou a veracidade do vídeo e garantiu que está prestando apoio ao trabalhador



Um acidente em uma obra fez com que um trabalhador ficasse pendurado no alto de um prédio na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. O caso foi confirmado à Jovem Pan pela Construmoura Guarujá, empresa responsável pela obra, e aconteceu no bairro das Astúrias na tarde desta terça-feira, 27. Um vídeo do momento em que o trabalhador está pendurado foi feito e está circulando nas redes sociais. Em nota, a empresa afirmou que apesar do susto, o trabalhador está bem, tendo sido socorrido pelos colegas de trabalho logo após o momento do acidente. A polícia chegou ser acionada, mas, ao chegar no local, o homem já estava em segurança sem nenhum ferimento ou lesão. A empresa também garantiu que segue os protocolos de segurança e que está apurando o caso e prestando apoio para o colaborador.

Confira o vídeo do momento: