Randolfe aciona STF para garantir transporte público gratuito nas eleições

Medida visa atender aos setores mais vulneráveis da sociedade e pode diminuir a abstenção dos eleitores do ex-presidente Lula (PT); senador é um dos coordenadores de campanha do petista

Geraldo Magela/Agência Senado - 14/07/2022 Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é senador da República e ocupa o cargo de coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência



O senador e líder da oposição na Casa, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 28, para informar que irá acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte decida sobre a gratuidade na mobilidade urbana nos dias em que as eleições forem realizadas em todo o território nacional. No caso, o primeiro turno do pleito será realizado no próximo domingo, 2 de outubro. Em resposta a uma publicação da política Manuela d’Ávila (PCdoB), em que a política afirma que o “governo bolsonarista de Porto Alegre terminou com o passe livre no dia da eleição” e questiona os interesses da medida, o senador respondeu dizendo que “nunca foi tão importante votar como nos tempos atuais” e ressaltou que a medida deveria ser garantida pelo Estado brasileiro. “Vou acionar o STF para que seja garantido PASSE LIVRE nos transportes públicos no próximo domingo em todo o país!”, informou. A medida beneficia os setores mais vulneráveis da população brasileira e que, de acordo com as principais pesquisas eleitorais de intenção de voto, tendem a votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Randolfe também é um dos coordenadores da campanha do petista na busca ao retorno à presidência da República.