Homem invade Colégio Santa Cruz, em SP, enquanto fugia da polícia; veja

Segundo o comunicado da direção aos pais, o homem pulou o muro da escola e foi contido pelos seguranças do colégio

Obtido pela Jovem Pan Suspeito é detido pelos policiais dentro do Colégio Santa Cruz



O Colégio Santa Cruz, na zona oeste de São Paulo, foi invadido nesta sexta-feira (20) pela manhã, durante o horário de aulas, por um suspeito de uma tentativa de roubo na região. Segundo o comunicado da direção aos pais, o homem pulou o muro da escola, em Alto de Pinheiros, para fugir de policiais e foi contido pelos seguranças do colégio.

No texto, o Santa Cruz informou que “houve uma perseguição da Polícia Militar nas ruas próximas à escola e que um suspeito chegou a invadir o local, sendo rapidamente contido pelos seguranças e retirado pela polícia.” Segundo a escola, as atividades foram mantidas normalmente.

Não há informações se havia crianças no pátio da escola no momento da invasão. A saída dos alunos da manhã foi reorganizada, com acesso exclusivo por algumas portarias específicas.

A notícia correu rapidamente pelos grupos de pais de WhatsApp que demonstraram preocupação com os alunos e chegaram a descrever “cenas de filme de terror” na frente da escola.

Pais relataram ainda que houve perseguição na Avenida Arruda Botelho, onde fica a escola, porque um dos suspeitos tentou fugir em um carro e acabou colidindo com uma viatura policial por volta das 11 horas.

Os dois suspeitos teriam sido presos pela polícia.

O Colégio Santa Cruz ocupa principalmente um terreno de 50.000 m2, no Alto de Pinheiros. Em meio a muito verde, estão instaladas as 93 salas de aula, distribuídas em cinco diferentes prédios.

Veja o vídeo do momento em que o suspeito é detido:

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*Estadão Conteúdo