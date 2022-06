Homem mata três pessoas esfaqueadas durante ataque a ônibus em Piracicaba

Suspeito embarcou no coletivo e, minutos depois, passou a desferir golpes aleatoriamente; ele se entregou à polícia após negociação

Reprodução/Twitter/@d1ego_oliveira Policiais negociam com homem que atacou ônibus em Piracicaba



Um homem armado com um facão atacou um ônibus na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, matou três pessoas e deixou outras três feridas, de acordo com a Polícia Militar. Segundo testemunhas, ele embarcou no coletivo no Terminal Urbano e, pouco depois da partida, sacou a arma branca e começou a desferir golpes aleatoriamente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito se entregou à polícia após negociação, quando o veículo estava parado na Avenida Armando Salles. Em um dos vídeos, é possível ouvir uma pessoa falando que o autor do ataque “matava qualquer um que ele pegava” dentro do ônibus.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o agressor foi conduzido ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, onde o caso foi registrado. As três pessoas feridas foram internadas em hospitais da região. Os nomes do suspeito e das vítimas até agora não foram revelados. A SSP também não disse qual a motivação do crime. “Mais detalhes serão passados após a conclusão do boletim de ocorrência”, prometeu a secretaria, em nota.