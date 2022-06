Mulher infarta e morre ao ver pitbull correndo atrás do seu filho na Argentina

Em entrevista ao jornal local, as testemunhas afirmaram que o animal estava descontrolado, atacou outro cachorro e em seguida começou a avançar nos moradores

Pixabay/susanne906 Dono do animal lamenta o ocorrido e está dando apoio para os familiares



Uma mulher, identificada como Noelia Morán, infartou e morreu depois de ver um cachorro da raça pitbull correndo atrás de seu filho. Segundo o jornal “La Nacion”, o animal fugiu da sua casa na cidade de Bahía Blanca, na Argentina, e estava completamente descontrolado. Ele atacou outro cachorro e em seguida começou a avançar nos moradores. O caso aconteceu no início de junho, mas só foi divulgado agora. Em entrevista ao jornal local, um morador relatou o ocorrido e informou que estava em casa quando viu o animal tentar invadir sua residência.

“Todos com vassouras em mãos tentavam impedir que ele entrasse, até que pudessem deixá-lo do lado de fora”, contou uma testemunha para o jornal argentino, acrescentando que “a avó do meu genro estava em estado de choque e minha cunhada desmaiou, morrendo no momento da parada cardíaca”, completou ela. O Dono do animal, declarou em entrevista ao jornal La Brújula 24, que está muito magoado com a situação e em contato com a família da vítima. Segundo ele, Noelia era mãe da melhor amiga de seus filhos.