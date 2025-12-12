Homem morre após comer melancia durante competição em resort no interior de São Paulo

Em nota, o resort informou que o hóspede sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a atividade, informação que diverge do boletim de ocorrência, que conta como um engasgo

Divulgação São Pedro Thermas Resort, localizado em São Pedro



Um homem de 37 anos morreu no São Pedro Thermas Resort, localizado em São Pedro, interior de São Paulo, após participar de uma atividade recreativa que envolvia uma prova de comer melancia. Em nota, o resort informou que o hóspede sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a atividade. “Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados”, diz o comunicado.

Segundo o estabelecimento, uma ambulância foi chamada e o homem foi levado a um hospital da região, mas não resistiu e acabou falecendo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no entanto, o caso consta no boletim de ocorrência como um engasgo.

Questionado sobre a divergência entre informações, o resort não comentou e disse estar em contato direto com a família da vítima”Reiteramos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, preservando a privacidade de todos os envolvidos”, diz a nota. Segundo a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Pedro.