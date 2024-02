Homem morre após mal súbito durante voo de parapente em Sete Lagoas

Vítima estava acompanhada de uma adolescente de 13 anos, que sofreu apenas ferimentos leves

Um homem de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito durante um voo de parapente. O caso aconteceu no domingo, 11, na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, região central de Minas Gerais. Segundo relatos, a vítima estava acompanhada de uma adolescente de 13 anos. Porém, durante o voo, ele começou a se sentir mal e alertou a jovem sobre o ocorrido. Com agilidade, a adolescente tentou auxiliar no pouso em cima de uma árvore, mas ambos caíram de uma altura de aproximadamente 20 metros. A adolescente, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar o local, confirmou que a morte foi causada por uma parada cardiorrespiratória.

