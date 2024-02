Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza, morre aos 97 anos

Empresária morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em sua residência em Franca, no interior de São Paulo

Reprodução / Instagram @magazineluiza Nascida em Cristais Paulista, ela era tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza



A fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em sua residência em Franca, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela empresa em publicação nas redes sociais. Aos 97 anos, Luiza morreu de causas naturais. Nascida em Cristais Paulista, ela era tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e ficou conhecida por sua popularidade como vendedora em Franca, além de ter sido responsável, juntamente com seu marido, por inaugurar a loja “A Cristaleira”, que viria a se tornar a primeira unidade da rede varejista em 1957, que posteriormente se tornaria uma das maiores do país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Tia Luiza, como era mais conhecida, nasceu em 20/09/1926. Em uma época em que as mulheres eram criadas para se dedicarem, exclusivamente, à casa e à família, ela ousou ao batalhar para realizar o sonho de empreender”, diz comunicado do grupo empresarial. A mensagem faz uma homenagem à trajetória e legado de Luiz Trajano e conta que a famosa personagem lu, do Magalu, foi inspirada na fundadora. O velório de Luiza Trajano Donato está agendado para as 10h no Velório São Vicente, seguido pelo enterro às 16h no Cemitério da Saudade.