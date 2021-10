Homem morre após ser prensado por brinquedo de parque de diversões em SP

Segundo a Polícia Militar, vítima abriu a grade de segurança da atração, ficou em pé e caiu; funcionários do local serão investigados

Reprodução/TV Tem Homem morreu após cair do brinquedo



Um homem de 29 anos morreu na noite desta quinta-feira, 28, após ser prensado pela estrutura de um brinquedo em um parque de diversões em Itu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando a vítima abriu a grade de segurança do brinquedo “Superman” e ficou em pé na estrutura, que estava em movimento. Nesse momento, o operador interrompeu o funcionamento da atração, o homem caiu e ficou prensado contra o chão. Ele foi socorrido, mas não resistiu. A PM informou que outras cinco pessoas também caíram e ficaram feridas. Dois funcionários do parque serão investigados. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal pelo plantão da delegacia de Itu, que solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).