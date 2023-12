Homem morre atropelado por trem após confusão em linha da CPTM

Companhia informou que o acidente aconteceu por volta das 20h, na Linha-12 Safira

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Trem da CPTM chegando em estação



Um homem morreu atropelado por um trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), nesta sexta-feira, 15. Em nota, a companhia informou que o incidente aconteceu por volta das 20h, na Linha-12 Safira. Segundo o comunicado, passageiros que estavam em um trem entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, sentido Calmon Viana, acionaram o botão de emergência e desceram nos trilhos em meio a uma confusão. Um desses passageiros foi atropelado por outra composição que vinha do Brás. A CPTM alega que o resgate chegou a ser acionado, mas a pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A causa do tumulto ainda está sendo investigada.

Leia a nota da CPTM na íntegra:

Nesta sexta-feira (15/12), por volta das 20h, passageiros que seguiam em um trem entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, sentido Calmon Viana da Linha 12-Safira, acionaram o botão de emergência, abriram as portas da composição e desceram à via.

Um dos passageiros foi atingido por um trem que circulava sentido Brás, o resgate chegou a ser acionado, mas, infelizmente, a pessoa faleceu no local. As causas do acionamento do equipamento ainda estão sendo apuradas pela CPTM.

Para a equipe de segurança retirar totalmente as pessoas dos trilhos, os trens circularam com restrição de velocidade até 21h, quando a operação foi restabelecida.