Homem morre durante enxurrada após salvar mulher, sogra e enteados em Porto Alegre

Vítima foi arrastada pela água do córrego que atravessa o bairro Coronel Aparício Borges, na Zona Leste da capital

Reprodução/RBS TV Corpo da vítima foi encontrado, na manhã desta terça-feira, 16, por volta das 10h30, às margens do lago Guaíba



Daner Hernandez Silva, de 45 anos, morreu, na noite desta segunda-feira, 15, após salvar a mulher, sogra e três enteados durante uma enxurrada em Porto Alegre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi arrastada pela água do córrego que atravessa o bairro Coronel Aparício Borges, localizado na Zona Leste da capital. Antes disso, o homem salvou a vida dos parentes. A casa onde vivia a família foi destruída e parte dos destroços foram levados pela correnteza. O corpo da vítima foi encontrado, na manhã desta terça-feira, 16, por volta das 10h30, às margens do lago Guaíba. O forte temporal causou, além de uma vítima fatal, quedas de postes, árvores e destelhamento de casas. Ventos de até 120 quilômetros por hora foram registrados pela Base Aérea de Canoas. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil do Estado na tarde desta terça-feira, 16.

*Com informações do Estadão Conteúdo.