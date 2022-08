Facebook vai proibir publicações pagas que questionem legitimidade da eleição

Impulsionamento de candidatos só acontece quando os partidos políticos passam por uma comprovação de identidade

Reuters/Dado Ruvic De acordo com a Meta, dona do Facebook, não existe uma política para moderação de conteúdo sobre o pleito



O Facebook anunciou, nesta terça-feira, 16, que vai proibir publicações pagas que questionem a legitimidade das eleições de 2022 em suas redes sociais. De acordo com a Meta, dona da plataforma, não existe uma política para moderação de conteúdo sobre o pleito. No entanto, a medida será tomada em publicações que incitem a supressão de votos, como posts com “desinformação sobre datas, lugares, horários e métodos de votação” ou mentiras “sobre quem pode votar, quais são os requisitos eleitorais, se um voto é contabilizado e quais informações materiais devem ser apresentados para votar”. Atualmente, tanto o Facebook quanto o Instagram permitem anúncios políticos. Contudo, o impulsionamento de candidatos só acontece quando os partidos políticos passam por um processo de comprovação de identidade e de endereço residencial no país.