Homem morre em explosão de extintor de incêndio em São Paulo

Funcionário de empresa descarregava cilindro de extintor de incêndio quando o objeto explodiu, arremessando trabalhadores para fora do compartimento de carga do caminhão; colega também ficou ferido

Reprodução Youtube Homem morre após explosão de extintor



Um homem morreu na madrugada desta terça-feira (30), no Brooklin, na zona sul de São Paulo, enquanto descarregava extintores de incêndio de um caminhão junto a outros dois funcionários da empresa. De acordo com informações da Polícia Militar, os três manuseavam os cilindros para descarregá-los numa companhia telefônica quando um dos objetos explodiu, arremessando os homens para fora do caminhão. Os dois feridos foram levados ao Hospital das Clínicas, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O terceiro funcionário da empresa não sofreu ferimentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A perícia para apuração do que causou a explosão do extintor deve ser feita ao longo desta terça-feira (30). O cilindro que explodiu também foi parar na calçada e o compartimento de carga do caminhão ficou danificado. O registro de abertura do cilindro foi arremessado ao outro lado da rua.