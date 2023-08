Homem passa mais de 24 horas em cima de poste para fugir da polícia em MG

Cemig precisou desligar a energia por precaução; homem estava foragido e foi identificado durante uma operação

Divulgação/ CBMMG Homem subiu no poste no fim da tarde de sexta e só aceitou se entregar neste sábado



Mais de 24 horas após ter escalado um poste de transmissão de energia para fugir da Polícia Militar em Itabira, no interior de Minas Gerais, um homem de 38 anos desceu do local. As negociações chegaram ao fim às 17h15 (horário de Brasília) deste sábado, 5. Após descer, o homem comeu uma vasilha de arroz-doce, tomou água e concordou em se entregar à Polícia Militar. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e depois será conduzido à delegacia de Itabira. A ocorrência foi registrada às 17h25 da sexta-feira, 4, pela corporação, mas o homem já estava há quase uma hora em cima do poste quando os bombeiros foram acionados. No início da tarde deste sábado, oficiais e militares do Corpo de Bombeiros ainda tentavam convencê-lo a descer. “A situação permanece da mesma forma. Alguns advogados e representantes de associação de moradores estão no local, que permanece isolado e monitorado”, afirmavam os bombeiros antes do desfecho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estaria foragido e teria sido identificado em uma operação policial. Ele subiu em cima do poste, ao fugir da polícia. Por medidas de segurança, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) precisou desligar a rede elétrica no local e cerca de 59 clientes foram afetados pela ocorrência.

*Com informações do Estadão Conteúdo