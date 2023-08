Guarda municipal é morto após tentativa de assalto em São Vicente, no litoral de SP

Segundo a SSP, a vítima estava parada em um semáforo quando foi abordada por dois criminosos em uma moto; homem reagiu ao assalto, mas acabou sendo baleado

Arquivo pessoal/Pedro Luís Rocha Saes Pedro Luís Rocha Saes era guarda civil municipal de Cubatão



Um guarda civil municipal foi morto na noite desta sexta-feira, 4, em São Vicente, na Baixada Santista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Pedro Luís Rocha Saes, de 23 anos, que atuava pela Guarda Civil Municipal de Cubatão, foi vítima de latrocínio. Ninguém foi preso até o momento. De acordo com informações da pasta, policiais militares foram informados de que a vítima havia parado em um semáforo com sua motocicleta, na Avenida Marechal Deodoro. Ele estava acompanhado da namorada, de 20 anos. Neste momento, o casal foi abordado por uma outro motocicleta com dois ocupantes. Um deles estava armado. A jovem disse aos policiais que viu o namorado puxar a arma para reagir, momento em que ela desceu da moto e saiu correndo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ela relatou que ouviu os disparos e ao retornar encontrou o namorado baleado no chão. De acordo com a SSP, o Samu foi acionado e a vítima foi levada para o Hospital Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A pasta informou que um arma foi apreendida para perícia. Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso foi registrado como latrocínio pelo 1° DP de São Vicente, segundo informou o órgão.