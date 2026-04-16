Homem persegue, atropela e arrasta ex-namorada em moto em São Paulo

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro; suspeito está foragido

Reprodução/Instagram @capaoatento O caso foi registrado como violência doméstica, tentativa de feminicídio, dano e ameaça



A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento de uma jovem de 24 anos, na quarta-feira (15), na rua José de Araújo Novaes, na Zona Sul de São Paulo. Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito é o ex-namorado da vítima, de 26 anos, que está foragido.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) foi acionada para atender o caso. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima com ferimentos. A mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Limpo. Ela também pediu medidas protetivas de urgência contra o ex-namorado.

Conforme relatou a PM ao jornal Folha de S. Paulo, o homem estava em um bar, quando a vítima passou em uma moto. Ele perseguiu a mulher e jogou o seu próprio carro contra a ex-namorada. Mesmo machucada, a jovem conseguiu fugir antes do agressor sair do veículo. O suspeito fugiu a pé.

A SSP-SP disse que a polícia encontrou bebida alcoólica e o celular do homem dentro do veículo. O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, tentativa de feminicídio, dano e ameaça.