Homem procurado por duplo homicídio é preso na zona oeste de SP após alerta do Smart Sampa

Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em homicídios foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo após alerta do Smart Sampa, maior programa de câmeras inteligentes da América Latina. A ação da GCM foi realizada na Lapa, na zona oeste de São Paulo, neste sábado (8).

José Nilson Batista de Jesus, que já tinha passagens pela polícia, é investigado em dois processos distintos. Em um dos casos, ele é acusado de homicídio qualificado, tipificado no Código Penal Brasileiro, por matar seu tio com um golpe de faca. O crime foi classificado como hediondo, dada a gravidade do ato. O acusado também responde a outro processo por homicídio, com prisão preventiva decretada pela Justiça.

A equipe localizou e abordou José Nilson na interseção da Rua Nossa Senhora da Lapa com a Rua Afonso Sardinha, no número 10, no bairro da Lapa. Após a abordagem, o acusado foi conduzido ao 91º Distrito Policial, na Ceagesp/Vila Leopoldina, onde foi registrado o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

O cumprimento do mandado foi realizado fora da jurisdição do juiz processante, o que exige que a prisão seja comunicada à autoridade judicial local, conforme determina a lei. Após o registro, o acusado permanecerá à disposição da Justiça para as devidas providências legais, incluindo a audiência de custódia.

A ação policial foi coordenada com o apoio do sistema do Smart Sampa, demonstrando a eficácia da tecnologia de reconhecimento facial na captura de criminosos procurados pela Justiça.

Saiba como funciona o Smart Sampa

O Smart Sampa já levou à prisão 801 criminosos foragidos da Justiça desde sua implementação no ano passado. Só neste ano, foram 482 prisões de foragidos. Desde de 2024, foram mais de 2 mil prisões em flagrante.

O Smart Sampa é operado a partir de uma sala no centro da cidade e utiliza um banco de dados integrado com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Ao todo, são 23 mil câmeras instaladas em pontos de grande circulação pela cidade. O sistema também tem atuado para monitorar crimes em tempo real.

