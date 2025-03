Leo Santana arrasta multidão de foliões no pós-carnaval de São Paulo

‘Poder trazer o meu pagodão da Bahia para o carnaval de rua de São Paulo sempre foi um sonho, e estou muito feliz por poder realizá-lo’, disse o cantor, em sua estreia no carnaval de rua da capital paulista

Divulgação/ @panther.films / @aleffera No entorno do Ibirapuera, Leo apresentou um repertório recheado de hits, como 'Contatinho' e 'Perna Bamba', para mais de 1 milhão de pessoas



O cantor Leo Santana sacudiu o entorno do Ibirapuera com o seu bloco “Vem Com o Gigante Carnafacul” no pós-carnaval de São Paulo neste domingo (9). O GG da Bahia iniciou seu desfile por volta das 10h30 e arrastou uma multidão de pessoas no percurso que durou quatro horas. A organização estima que mais de 1 milhão de pessoas pularam atrás do trio de Leo Santana.

Em sua estreia no carnaval de rua de São Paulo, Leo apresentou um repertório recheado de hits. “Contatinho”, “Perna Bamba”, “Audio que te entrega”, “Zona de Perigo”, “Posturado e Calmo”, “Golzinho Vermelho”, “Cama Repetida”, “Santinha” e, as atuais que estão na boca do povo, entre as mais executadas do país nos aplicativos de música e ferveram a galera no carnaval, “Surra se Toma” e “Êta Novinha”. Além disso, incluiu na lista outras canções de sucesso em ritmos como pagode, sertanejo e funk na “pegada e na suingueira gostosa do GG” que deixaram o clima da capital ainda mais quente.

“Eu estou em êxtase e emocionado com tudo que vivi hoje aqui. Foi uma experiência única, foi incrível. Poder trazer o meu pagodão da Bahia para o carnaval de rua de São Paulo sempre foi um sonho, e estou muito feliz por poder realizá-lo e mais feliz ainda em ver que a galera curtiu, dançou, cantou e se divertiu muito com tudo o que preparamos com muito carinho e cuidado especialmente para esse momento”, contou o cantor. Com esta apresentação Léo Santana fecha com chave de ouro o período carnavalesco e agora segue para as merecidas férias ao lado da família.

Publicado por Carolina Ferreira