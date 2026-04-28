Homem que atropelou mulher propositalmente no DF é preso

Suspeito de 22 anos fugiu sem prestar socorro após o crime, ocorrido no sábado (25); vítima, de 20 anos, foi internada no Hospital de Base de Brasília

Divulgação / Polícia Civil do DF 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo - DF)



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na segunda-feira (27), um jovem de 22 anos acusado de atropelar de forma proposital uma mulher de 20 anos no Riacho Fundo I, Distrito Federal (DF). O crime, registrado como tentativa de homicídio doloso – quando há intenção de matar -, ocorreu na madrugada de sábado (25).

De acordo com a polícia, o atropelamento aconteceu entre 0h30 e 0h50, na CLN 3 do Riacho Fundo I. Uma equipe da Polícia Militar foi a primeira a chegar ao endereço e constatou que o autor do fato havia fugido do local logo após atingir a vítima, sem prestar socorro.

A jovem foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital de Base de Brasília para cuidados médicos.

As investigações do caso estão sob responsabilidade da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).