Homem que fingia ser funcionário da Receita Federal e furtava casas é preso no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira, 13, um homem que se passava por servidor da Receita Federal para furtar casas. Os agentes chegaram até o suspeito após testemunhas desconfiarem de que o rapaz cometia um golpe contra uma idosa. Segundo as investigações, o homem entrava em contato com vítima um dia antes, se identificando como agente do órgão federal. Ele alegava problemas na declaração do imposto de renda e que iria mandar alguém no dia seguinte para resolver a situação. No dia seguinte, ele chegava no imóvel arrecadava documentos e furtava joias, dinheiro e outros bens. O suspeito foi capturado no bairro Flamengo, na zona sul da capital fluminense. Ele será investigado em pelo menos seis golpes cometidos da mesma maneira. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado. A polícia busca identificar e localizar outros possíveis suspeitos.

Procurada pelo site da Jovem Pan, a Receita Federal informou que seus servidores não prestam atendimentos na residência dos contribuintes. “Temos investido na implantação de canais virtuais de atendimento, como o Portal e-CAC, o chat e o e-mail corporativo, por exemplo, além do atendimento presencial em nossas unidades”, disse o órgão. Caso desconfie que está sendo vítima de um golpe, o órgão orienta que o cidadão procura a polícia, “munido de todas as provas possíveis, a fim de registrar um boletim de ocorrência”.