Homem que furtou bola autografada por Neymar na Câmara é ouvido e liberado pela PF

Responsável pelo furto se apresentou à Polícia Federal de Sorocaba, no interior de São Paulo, no último sábado, 28; presente será enviado de volta para Brasília

Acervo Câmara dos Deputados Item foi dado ao presidente da Câmara em 2012 durante sessão em celebração aos 100 anos do Santos



O homem que furtou a bola autografada por Neymar durante a invasão às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, foi ouvido e liberado pela Polícia Federal de Sorocaba, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela própria Polícia Federal. O homem se apresentou à PF ao lado da bola autografada pelo astro do futebol. Ele prestou depoimento e foi liberado. Mesmo assim, ainda poderá responder por roubo. A devolução da bola aconteceu no 20 dias após a invasão, no último sábado, 28. O objeto deverá ser enviado de volta para Brasília. O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) da Câmara dos Deputados, local que abrigava o item, está em contato com a PF para garantir a devolução. A bola foi um presente da delegação do Santos para o então presidente da Casa, Marco Maia, em comemoração aos 100 anos do clube.