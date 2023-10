Homem responsável por cachorra encontrada machucada em lixeira é preso em SC

Outros três cães foram encontrados em um ambiente sujo, sem acesso à água e alimentação, segundo a Polícia Civil

Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina Cães foram encontrados em situação de maus-tratos, em Santa Catarina



Um homem foi preso em flagrante suspeito de maus-tratos contra cães no bairro Caminho Novo, em Palhoça, Santa Catarina. A prisão foi efetuada na última sexta-feira, 27, por agentes da Divisão de Proteção Animal do Departamento de Investigação Criminal da Capital (DPA/DIC). Segundo a Polícia Civil, uma cachorra foi encontrada machucada dentro uma lixeira. De acordo com a corporação, o suspeito seria o responsável pelo animal. Um vídeo mostra o momento em que o animal é resgatado dentro de um saco, que foi colocado na lixeira na frente da residência do investigado. De acordo com a corporação, os agentes foram até o local e encontraram outros três cães. A polícia informou que os animais estavam em um ambiente sujo, sem acesso à água, alimentação e abrigo. Ainda segundo a polícia, vizinhos relataram que as agressões eram recorrentes. A cachorra encontrada na lixeira foi encaminhada ao veterinário. Os demais cães resgatados estão sob os cuidados da Diretoria de Bem-Estar Animal do município. Eles permanecerão no local até a finalização dos trâmites para a adoção. O suspeito, que não teve a identidade revelada, ficou á disposição da Justiça.