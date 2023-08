Homem rouba moto de PM e acaba atropelado durante fuga em SP; veja o vídeo

Suspeito bateu a motocicleta na lateral de um carro preto, caiu, e foi imobilizado; durante a fuga, ele dispensou uma bolsa com quatro tabletes de cocaína

Reprodução/Twitter/@AntonioCEvan Suspeito carregava quatro quilos de cocaína quando foi preso



Um homem foi preso após roubar uma moto de um policial militar no Morumbi, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu na quinta-feira, 10. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou a ação. Imagens gravadas por uma câmera de celular mostra o momento em que o homem bate com a motocicleta na lateral de um carro, que passava na Avenida Morumbi. Na sequência, ele acaba sendo imobilizado pelo policial e detido (assista o vídeo abaixo). Procurada, a Polícia Militar (PM) informou que as equipes realizavam uma operação na região de Pinheiros e dos Jardins. Os agentes avistaram um motociclista realizando manobras bruscas. Os agentes decidiram abordar o suspeito, que começou a fugir. Ainda segundo a polícia, o suspeito continuou a fuga a pé. Neste momento o homem dispensou uma bolsa contendo quatro tabletes de cocaína, totalizando cerca de 4 kg do entorpecente. Em um posto de gasolina, já na Avenida Morumbi, ele viu a moto de um policial estacionada e tentou utilizá-la na fuga. Ao entrar na via, ele bate a moto na lateral de um carro que trafegava pela via. O suspeito acabou sendo preso em flagrante e foi encaminhado ao 34º Distrito Policial da Vila Sônia.