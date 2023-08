Homem se disfarça de saco de lixo em estação do BRT no Rio, mas é identificado e preso; veja vídeo

Suspeito foi acusado de furtar extintores de incêndio; episódio aconteceu no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste

Seop/Divulgação Equipes do BRT Seguro localizaram o autor do furto e o conduziram para 42ª DP



Agentes do programa BRT Seguro prenderam um homem na manhã desta segunda-feira, 7, pelo furto de dois extintores de incêndio da estação Olof Palme, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Durante a ação, o suspeito se disfarçou com sacos de lixo no corpo e na cabeça a fim de dificultar a identificação. O crime ocorreu durante a madrugada e o indivíduo conseguiu fugir. Na manhã seguinte, após a identificação do homem pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, equipes do BRT Seguro patrulharam as redondezas da estação, conseguiram localizar o autor do furto e recuperaram os dois extintores dentro de um buraco na Av. Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. O homem foi conduzido para a 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes.

“Essa é mais uma prisão dos agentes do BRT Seguro, um programa da Prefeitura do Rio que traz segurança para os passageiros que previne e protege o patrimônio público de vândalos e criminosos. Seguiremos trabalhando para trazer mais segurança para os usuários do BRT e para o patrimônio público continuar protegido”, destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. Desde o início do programa BRT Seguro já foram realizadas 2.347 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual. Também foram aplicadas 11.565 infrações por calote.