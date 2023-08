Polícia identifica e prende quatro suspeitos envolvidos na morte de médico em MS

Prisões aconteceram em uma ação conjunta das polícias de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e da Polícia Rodoviária Federal; vítima estava deitada com as mãos e os braços amarrados em sua casa

Reprodução/Arquivo Pessoal Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos. foi encontrado morto em sua casa, na última quinta-feira



Quatro suspeitos de envolvimento na morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, em Dourados-MS, foram presos nesta segunda-feira, 7. A informação é da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Os suspeitos foram capturados em Pará de Minas-MG, cerca de 1,3 mil km do local onde aconteceu o crime, em uma ação conjunta entre as polícias de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A identidade dos presos não foram reveladas pela polícia. Detalhes sobre a operação devem ser revelados nesta terça-feira, 8. A vítima foi encontrada morta, em sua casa, na última quinta-feira, 3. Gabriel Paschoal Rossi estava deitado com as mãos e os braços amarrados. O corpo já estava em estado avançado de decomposição quando foi encontrado. Os investigadores suspeitam de que o profissional foi vítima de crime passional.

“Encontramos no local alguns vestígios que estão colaborando com a investigação, Fizemos algumas perícias no local, e percebemos que a vítima foi ao local sem estar forçada, ela compareceu lá a pedido de alguém. Nós estamos com possíveis linhas de investigação, e uma delas é que pode ter sido um crime de linha passional, tendo em vista algumas informações novas que chegaram à delegacia”, disse o delegado Erasmo Cubas, da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 2ª DP de Dourados.