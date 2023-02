Homem se revolta e quebra produtos em loja de MG depois de não conseguir trocar produto

Caso aconteceu na manhã de ontem, 27, em Ponte Nova-MG; ele foi preso pelo crime de dano qualificado

Reprodução/Google Street View Caso ocorreu em uma loja do Magazine Luiza, que lamentou o ocorrido



Um homem de 44 anos se revoltou e causou uma confusão em uma loja do Magazine Luiza na cidade de Ponte Nova-MG. O caso aconteceu na manhã de ontem, 27. De acordo com informações da polícia, ele foi até o estabelecimento trocar um aparelho de som, mas foi informado que o prazo para efetuar a troca havia expirado. Foi então que ele se revoltou e começou a quebrar os produtos da loja, pegando a mercadoria da prateleira e jogando no chão. Segundo as autoridades, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município onde foi preso em flagrante pelo crime de dano qualificado. Ele foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Em contato com o site da Jovem Pan, o Magalu lamentou o ocorrido e informou que a empresa colabora com as autoridades na resolução do caso. Ninguém se feriu na confusão.